«صحة الشرقية»: ضبط 1571 مخالفة دوائية وغلق صيدلية في كفر صقر

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شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بكفر صقر، حملة للتفتيش على إحدي الصيدليات العامة بنطاق المركز، وذلك في إطار تكثيف الحملات على المنشآت الدوائية، لضبط سوق الدواء وإحكام الرقابة على الصيدليات، لمنع تسرب الأدوية المخالفة للأسواق، وضماناً لتوفير منتج طبي آمن للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٥٧١ مخالفة دوائية تنوعت ما بين قرص وعبوة ووحدة وزجاجة، منها أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية لا يوجد عليها تاريخ صلاحية، وأدوية جدول أول وثان مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية مجهولة المصدر بدون فواتير ومحظور تداول مادتها الفعالة خارج المستشفيات تستخدم في الإجهاض، وأدوية أخرى مسجلة بوزارة الصحة تستخدم في الإجهاض محظور تداولها خارج المستشفيات، وكذلك أدوية ومستلزمات طبية متنوعة مجهولة المصدر وبدون فواتير، وأدوية ومستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة صدر بحقها منشورات بعدم تداولها.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة جنح أمن دولة طوارئ لسنة ٢٠٢١ بمركز شرطة كفر صقر، بالإضافة إلى تحرير مذكرة غلق إداري للصيدلية وذلك لإدارتها بدون تعيين مدير مسؤول لها.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.