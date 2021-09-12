أخبار عاجلة

قبل عودة البورصة.. تعرف على أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021 -
وزير المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة: «بادروا بالتسجيل في وحدة التجارة الإلكترونية» -
ميسى يقود باريس سان جيرمان أمام ليون بالدورى الفرنسي -
فشل انتقال نجم الدوري الإسباني لنادي سموحة .. فرج عامر يكشف الأسباب -
كيروش يستقر على استدعاء 3 محترفين لمباراة ليبيا .. ويترقب موقف ثلاثة آخرين -
فلكية جدة: "قمر الحصاد" يظهر الليلة.. البدر الأخير في فصل الصيف -
أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها بمنطقة مكة المكرّمة -
الأمطار تواعد جازان.. حالة تستمر حتى الـ 7 مساءً -
نهاية حزينة ???? إسدال الستار على قضية هروب أسرى من سجن جلبوع.. الاحتلال يعتقل آخر اسيرين فارين -
"نأتي اليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«صحة الشرقية»: ضبط 1571 مخالفة دوائية وغلق صيدلية في كفر صقر

Print
«صحة الشرقية»: ضبط 1571 مخالفة دوائية وغلق صيدلية في كفر صقر «صحة الشرقية»: ضبط 1571 مخالفة دوائية وغلق صيدلية في كفر صقر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بكفر صقر، حملة للتفتيش على إحدي الصيدليات العامة بنطاق المركز، وذلك في إطار تكثيف الحملات على المنشآت الدوائية، لضبط سوق الدواء وإحكام الرقابة على الصيدليات، لمنع تسرب الأدوية المخالفة للأسواق، وضماناً لتوفير منتج طبي آمن للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٥٧١ مخالفة دوائية تنوعت ما بين قرص وعبوة ووحدة وزجاجة، منها أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية لا يوجد عليها تاريخ صلاحية، وأدوية جدول أول وثان مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية مجهولة المصدر بدون فواتير ومحظور تداول مادتها الفعالة خارج المستشفيات تستخدم في الإجهاض، وأدوية أخرى مسجلة بوزارة الصحة تستخدم في الإجهاض محظور تداولها خارج المستشفيات، وكذلك أدوية ومستلزمات طبية متنوعة مجهولة المصدر وبدون فواتير، وأدوية ومستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة صدر بحقها منشورات بعدم تداولها.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة جنح أمن دولة طوارئ لسنة ٢٠٢١ بمركز شرطة كفر صقر، بالإضافة إلى تحرير مذكرة غلق إداري للصيدلية وذلك لإدارتها بدون تعيين مدير مسؤول لها.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إعدام خمور وسجائر مسرطنة.. «تموين الإسكندرية» تحرر 411 محضراً بـ7 إدارات

إعدام خمور وسجائر مسرطنة.. «تموين الإسكندرية» تحرر 411 محضراً بـ7 إدارات

اليوم .. محاكمة 22 من «الإخوان الإرهابية» في اتهامهم باحتجاز مواطن وقتله

اليوم .. محاكمة 22 من «الإخوان الإرهابية» في اتهامهم باحتجاز مواطن وقتله

رئيس جامعة القاهرة: صرف 1800 جنيه لكل العاملين من صندوق «تحسين الأحوال بالجامعات»

رئيس جامعة القاهرة: صرف 1800 جنيه لكل العاملين من صندوق «تحسين الأحوال بالجامعات»

صحة الشرقية: جهود مكثفة لتطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين بلقاح كورونا

صحة الشرقية: جهود مكثفة لتطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين بلقاح كورونا