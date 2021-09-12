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السجن 7 سنوات لعامل قتل شقيقه في مشاجرة بالشرقية

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السجن 7 سنوات لعامل قتل شقيقه في مشاجرة بالشرقية السجن 7 سنوات لعامل قتل شقيقه في مشاجرة بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، وأمانة سر محمد فاروق، بمعاقبة عامل بالسجن ٧ سنوات، لإدانته بقتل شقيقه إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهما بإحدى قرى منيا القمح.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة مركز منيا القمح، من «ف. ع. ع» ٦١ عاما ربة منزل ومقيمة بإحدى قرى المركز، بتلقيها اتصالا هاتفيا من نجلها المدعو «ص. ص. م» يخبرها بمحاولة شقيقه المدعو «م. ص. م» ٢٧ عاما، عامل، التعدي عليه بالضرب، وعلى أثر ذلك توجهت لمنزلها لاستبيان الأمر، وعند وصولها أبصرت المجني عليه غارقا في دمائه وبه إصابات بالرأس، وأنه تم إخبارها من قبل بعض الأهالي المتواجدين بمكان الواقعة بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب على رأسه بآلة حادة «حديدة»، ما أحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية، وسماع أقوال الشهود صحة الواقعة، وأنه حال تواجد المتهم والمجني عليه في المنزل المقيمين به برفقة والدتهما، حدثت مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهما محرر بها محضر سابق، استغل خلالها المتهم عدم تواجد والدته بالمنزل، وقام بالتعدي على شقيقه بالضرب مستخدما آلة حادة «حديدة» والتي أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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