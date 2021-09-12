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بدء مبادرة تنمية مهارات اللغة الإنجليزية بمدارس المرحلة الإعدادية

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بدء مبادرة تنمية مهارات اللغة الإنجليزية بمدارس المرحلة الإعدادية بدء مبادرة تنمية مهارات اللغة الإنجليزية بمدارس المرحلة الإعدادية

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أطلق توجيه اللغة الانجليزية بمديرية التربية والتعليم ( صباح اليوم ) مبادرته لتنمية مهارات اللغة الانجليزية بمدارس المرحلة الاعدادية على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء وحاتم أيوب محمد موجه عام اللغة الانجليزية وأحمد معيوف الموجه الأول للغة الانجليزية وموجهى ومعلمى اللغة الانجليزية بالمدارس الاعدادية.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم على بدء المبادرة بمدارس المرحلة الابتدائية الأسبوع الماضى، ويتم تعميمها على مدارس المرحلتين الاعدادية والثانوية خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم لتستمر بواقع أسبوع في مدارس كل مرحلة على مستوى المحافظة تحت اشراف موجهى اللغة الانجليزية لكل مرحلة على مستوى الادارات التعليمية، وباشراف مباشر من مديرى الادارات التعليمية ومديرى المدارس.. مطالبا بالعمل على بذل أقصى جهد من أجل إنجاح المبادرة باعتبارها خطوة هامة لبناء الطلاب علميا ومهاريا في اللغة الإنجليزية.

ومن جانبه.. أوضح حاتم أيوب محمد موجه عام اللغة الانجليزية أن المبادرة مجانية، وتقوم على تنظيم برامج لمعلمى اللغة لرفع مستويات الطلاب في مادة اللغة الانجليزية.. حيث يتم التركيز على 3 مهارات أساسية، وهى: المحادثة باللغة الانجليزية، النطق الصحيح للكلمات، وقواعد اللغة الانجليزية.

وأشار الدكتور محمد ابراهيم آدم معلم اللغة الانجليزية بمدرسة الشهيد شريف محمد حسين الإعداديه للبنات بالعريش والمشارك في المبادرة إلى بدء تنفيذها بمدارس المرحلة الاعدادية خلال هذا الأسبوع اعتبارا من اليوم حتى يوم ١٦ سبتمبر الجارى.. على أن تستكمل بمدارس المرحلة الثانوية خلال الأسبوع القادم اعتبارا من يوم ١9 سبتمبر حتى يوم 23 سبتمبر الجارى.

المصرى اليوم

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