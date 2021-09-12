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وزير الزراعة: نجحت في تصدير 350 منتجًا لأكثر من 150 دولة رغم جائحة كورونا (صور)

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وزير الزراعة: مصر نجحت في تصدير 350 منتجًا لأكثر من 150 دولة رغم جائحة كورونا (صور) وزير الزراعة: نجحت في تصدير 350 منتجًا لأكثر من 150 دولة رغم جائحة كورونا (صور)

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قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، إن تنظيم معرض صحاري الزراعي هذا العام يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقطاع الزراعة والعالم بشكل عام عقب أزمة كورونا وذلك إما يتسم به القطاع من مرونة.

وأضاف -في مؤتمر صحفي على هامش افتتاحه لمعرض صحاري- أن القطاع الزراعي مرن ويتسم بأنه تشاركي ومترابط بالقطاعات الأخرى، حيث إنه يستوعب 25% من العمالة ويشكل نسبة كبيرة من الدخل القومي، لذلك فإن كل الدول تهتم بالزراعة، مشددًا على أهمية التواصل بين والشركات الزراعية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية عبر بوابة المزارع المصرية في أفريقيا.

وأوضح وزير الزراعة أن الدولة المصرية تهتم بالقطاع الزراعي الذي يشهد نهضة غير مسبوقة لما يساهم به في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال مشروعات للتوسع الأفقي والرأسي، ومشروعات التحول من الري بالعمر إلى الري الحديث الذي يوفر في المياه والأسمدة والطاق،ة مشيرًا إلى اهمية دور الشركات المصرية في التعاون مع الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة للتوسع في تنفيذ مشروع الري في الأراضي القديمة والتحول إلى الري الحديث بدلا من الري بالغمر.

وأكد «القصير» أنه لمس خلال جولته في المعرض الزراعي اهتمام كبير للشركات بمشروعات التحول من الري بالغمر للري الحديث وهو المشروع الذي تشجعه الدولة من خلال البنوك الوطنية لتمويله بدون فوائد وأصبح احد المشروعات القومية وهَو «ضرورة ملحة» في ضوء اهتمام الدولة المصرية بمشروعات التوسع الأفقي في الدلتا الجديدة ومشروعات المليون ونصف فدان.

وشدد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية وفي ضوء مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس ستعمل على التوسع في المشروعات الزراعية والإنتاج الزراعي والذي بهدف تحسين الدخل ومن بين تلك المشروعات مراكز تجميع الألبان، ومشروع قروض مشروع البتلو، كما أنه يتم أيضًا حاليًا إنشاء مراكز الخدمات المتكاملة موضحا ان هذه المشروعات تساهم في تطوير خياك ابريف المصري وترفع من جودة المحاصيل الزراعية.

ولفت وزير الزراعة إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد طفرة كبيرة، وهو ما أظهره تقرير وزارة الزراعة الإسبانية الصادر امس، التي أكدت تفوق الصادرات الزراعية المصرية عالميا، وبالتحديد الموالح المصرية التي احتلت المرتبة الأولى عالميا، كما أنه تم فتح ما يقرب من 150 دولة لتصدير 350 سوق عالمي.

ووجه الوزير الشكر للمزارعين لما بذلوه مجهود لتوفير السلع للمصريين خاصة خلال أزمة كورونا، ففي الوقت الذي يعاني العالم من توفير السلع الزراعية لم تنقص سلعة في الأسواق المصرية.

وزير الزراعة يفتتح معرض صحاري
وزير الزراعة يفتتح معرض صحاري
وزير الزراعة يفتتح معرض صحاري
وزير الزراعة يفتتح معرض صحاري
وزير الزراعة يفتتح معرض صحاري
وزير الزراعة يفتتح معرض صحاري
وزير الزراعة يفتتح معرض صحاري
وزير الزراعة يفتتح معرض صحاري

المصرى اليوم

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