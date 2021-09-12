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نائب: انتشار ظاهرة «المستريح» سببها الطمع والبحث عن الثراء السريع

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نائب: انتشار ظاهرة «المستريح» سببها الطمع والبحث عن الثراء السريع نائب: انتشار ظاهرة «المستريح» سببها الطمع والبحث عن الثراء السريع

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قال النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن انتشار ظاهرة «المستريح» وهي عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم تحت مسمى «توظيف الأموال»، سببها أولئك الباحثين عن المكاسب السريعة.

وأوضح «خليل» في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين» أسباب انتشار ظاهرة النصب أو «المستريح» وذلك من الطمع الشديد من قبل بعض أصحاب الأموال وعدم وجود رؤية منهم لاستثمار نقودهم بمشاريع خاصة بهم وعجزهم عن إدارة مشروع والخوف من الخسارة حال فشل المشروع، موضحًا أن هذه الأسباب بالإضافة إلى الجهل وقلة الوعي تزيد من انتشار ظاهرة المستريح.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه على الرغم من أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في التقارب الثقافي والحضاري بين الشعوب، إلا أن بعض محترفي الإجرام استخدموها في النصب على المواطنين، وتعددت أساليب الاحتيال من خلال الجرائم على صفحات السوشيال ميديا التي تضبطها الأجهزة الأمنية ومن أبرزها انتحال الصفة مثل صفة مشاهير وأطباء، وصفحات الدجل ومن أبرزها صفحة دجال أطفيح الذي أوهم ضحاياه بقدرته على الشفاء من السحر وخلافة من الشعوذة و«الاتجار بالعملة»، حيث يوهم بعض النصابين ضحاياه بقدرته على تغير العملة بأسعار أعلى من البنوك، كما حدث من تشكيل عصابى بالجيزة والنصب في مبلغ 90 ألف دولار من مواطن، فضلًا عن العديد من الكيانات الوهمية، حيث أن العديد من الصفحات التي تحمل أسم كيانات وهمية تمنح المواطنين شهادات معتمدة في التمريض ودورات اللغة الغير معتمدة.

وطالب النائب باستخدام كافة الأدوات التشريعية والإعلامية والاجتماعية، لتوعية الأهل في جميع محافظات الوطن من الوقوع في براثن تلك العمليات قبل أن تصبح ظاهرة يصعب القضاء عليها، وتدشين حملات التوعية وتشديد العقوبة على من يقوم بالنصب على المواطنين، مشيراً إلى أن هناك جهات كثيرة شرعية يمكن من خلالها الإستثمار فيها، سواء كانت بنوك أو الجهات الإستثمارية الحكومية،أو المشاريع الخاصة، وهذه الطرق أفضل وأكثر أمان من إعطاء أموالك لمستريح يقوم بسرقتها.

المصرى اليوم

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