أسير فلسطيني يقذف حارسه الإسرائيلي بماء مغلي

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نشر موقع «والا» العبري، مقطع فيديو للحظة قيام الأسير مالك حامد بسكب الماء المغلي بوجه أحد الحراس بسجن «جلبوع» الإسرائيلي ردا على الإجراءات القمعية بحقهم بعد عملية هروب الأسرى.

ونقل، ظهر اليوم الأحد، الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي إلى مستشفى في حيفا، نتيجة تدهور صحته عقب القبض عليه بعد فراره من سجن جلبوع الإسرائيلي و5 أسرى الأسبوع الماضي.

وأفاد موقع «4040»، بأنّه نقل زكريا إلى مستشفى حيفا؛ لتلقي العلاج بعد أفاد محاميه بأن مُصاب.

من جانب أخر أتهمت محكمة إسرائيلية، مساء أمس السبت، الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بالتخطيط لعملية عسكرية.

وأفادت صحيفة «هآرتس» العبرية، أن المحكمة الإسرائيلية اتهمت الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بالتخطيط لـ«عمليةعسكرية والانتماء لتنظيم عسكري».

وبحسب هآرتس، فقد لجأ خالد محاجنة، محامي الأسيرين عارضة وقادري إلى المحكمة المركزية؛ للإستئناف ضد منع لقائه بموكليه في حين يدافع عن زبيدي المحامي افيجدور فيلدمان.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، يوم السبت، إن محكمة سلطات الاحتلال في الناصرة تمدد توقيف الأحرار الـ4 المعاد اعتقالهم يعقوب قادري ومحمود ومحمد عارضه وزكريا الزبيدي لمده 9 أيام.