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مايا مرسي تستقبل مجموعة من البنك الدولي بمقر القومي للمرأة لبحث سبل التعاون

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مايا مرسي تستقبل مجموعة من البنك الدولي بمقر القومي للمرأة لبحث سبل التعاون مايا مرسي تستقبل مجموعة من البنك الدولي بمقر القومي للمرأة لبحث سبل التعاون

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استقبلت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم الأحد وفد من مجموعة البنك الدولي بمشاركة مارينا ويس المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي ، و كيكو ميوا المدير الإقليمي للتنمية البشرية بمجموعة البنك الدولي ، و آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة المصرية وتذليل العقبات امام مشاركتها في الحياة العامة.

رحبت مرسي بوفد البنك الدولي في المجلس ، وأثنت على التعاون القائم بين الجانبين ، وأكدت على أهمية مواجهة المفاهيم السلبية التى تعيق مشاركة المرأة والقيام بدورها المنوطه به تجاه المجتمع ، مؤكدة على دور الدراما كواحده من أهم القوالب الفنيه التى لها تأثير كبير على الأفراد وتغيير افكارهم الخاطئة تجاه المرأة . وأكدت على أهمية الإبتكار ووضع السياسات وإيجاد حلول جديدة لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل ، مؤكده على أهمية حث القطاع الخاص العمل على وضع سياسات لتذليل العقبات امام مشاركة المرأة في هذا القطاع الهام .

هذا وقد أشاد وفد البنك الدولي بالمكتسبات التى تحققت للمرأة المصرية حتى الآن ، وإيمان القيادة السياسية بدور المرأة الهام والضروري ، وعلى أهمية التعاون القائم بين مجموعة البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة ، متطلعاً لمزيد من التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة .

المصرى اليوم

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