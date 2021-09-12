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واصلت النيابة العامة بطلخا في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة العثور على جثمان المهندس أحمد عاطف في النيل أسفل كوبري الجامعة بمدينة المنصورة بعد 11 يوما من اختفائه.

واستمعت النيابة العامة لأقوال والد ووالدة المجني عليه والذين أكدوا اعتقادهم بوجود شبهه جنائية في العثور على جثة نجلهم بعد 11 يوما من اختفائه .

وأكد والد المجني عليه «أن نجله خرج من المنزل وكان متواصل مع زوجته كل نصف ساعة حي تم اغلاق هاتفه المحمول وعندما اتصلت بصديقه أكد لها أنه تركه وركب تاكسى للعودة للمنزل لكنه لم يعد»

وتعذر الاستماع لأقوال الزوجة بسبب حالتها الصحية الحرجة والتي لم تحتمل فقدان زوجها .

وترجع الواقعة لتلقى مدير أمن الدقهلية اخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا ببلاغ أسرة المهندس أحمد عاطف المعيد بكلية الهندسة بإختفائه في ظروف غامضة وأكدت اسرته في البلاغ أن نجلهم خرج من منزل الزوجية لتصفية بعض الحسابات والحصول على أموال من أحد أصدقائه قبل ولادة الزوجة لتدبير مصاريف الولادة والمستشفى وأنه اتصل بها قبل اختفائه بنصف ساعة واخبرها أنه في طريق العودة ولكن السيارة تعطلت وبعدها اتصلت له لم يرد واختفى.

شكل اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية فريق بحث برئاسته لكشف غموض اختفاء المهندس الشاب وعلى مدار 11 يوما فشل الفريق في كشف تفاصيل الواقعة حتى تم العثور على جثة الشاب طافية على سطح مياه النيل أسفل كوبرى الجامعة بكامل ملابسه .

وخلال فترة اختفاء مهندس الدقهلية وجهت زوجته عدة رسائل لزوجها على مواقع التواصل الاجتماعى خلال فترة اختفائه وتعبر فيها عن أملها في عودته لها سالما معافا وفكانت صدمتها كبيرة عندما عاد لها جثة هامدة .

و«المصرى اليوم» رصدت من خلال صفحة الزوجة عدة رسائل مؤثرة منها: «11 يوم النهاردة وانت بعيد عن العين، لكن مش بعيد أبداً عن بالي وقلبي يا حبيبي، 11 يوم لا شوفتك ولا سمعت صوتك من آخر مكالمة قبل ما تغيب، يومنا العادي كنا مع بعض في الشقة، ولو خرجت ساعتين برة تكلمني فيهم تلات أو أربع مرات، ما بالك بقا 11 يوم ما سمعتش صوتك ولا شوفتك، نفسي حد يطمني بس أنت عامل أيه».

وأضافت في رسالة أخرى: «نفسي أشوفك ونفسي تشوف كنان وسليم، بكره هاستلم شهادة ميلاده، وامبارح المفروض كان سبوعه، والله بسبب غيابك ما خدت بالي أن سبوع سليم كان امبارح، كنان بقا مع كل اتصال يقولي بابا بيرن، ماهو متعود انك لو برة بتكلمنا، يارب ارحمني برحمتك ورجعهولي ورجعه لولاده وأهله، يارب إن كان اختبار فأنا مش قادرة أتحمل».

وتابعت: «ارجعلي وفي داهية أي حاجة»

وكتبت الزوجة رسالة أخرى عقب ولادتها في غياب زوجها قالت فيها: «احمد انت فين يا حبيبي انا ولدت وانت مش معايا ومكنتش عايزة اولد اصلا إلا ما ترجع بس قالوا غلط عالبيبي، سليم قمر بس عايز يشوفك ونفسي اشوفك وانت شايله، كالعاده تعبانه من الولاده وكان نفسي تهون عليا وتمشيني وتطمن عليا كل شويه كان نفسي انت اللي تسجل سليم وتطعمه زي كنان لكن متعوضه يا حبيبي ارجع بس ومش عايزين أي حاجه إلا وجودك وسطنا».

المهندس أحمد عاطف وزوجته

وأضافت فيها «ارجع عشان سليم ميرضعش نكد وهم وحزن من كتر عياطي وهمي يا احمد الكل كان معايا بس غيابك انت خلاني محسش باي أمان مش كنا متفقين توصلني لحد العمليات انت وكنان انا وصلت العمليات لوحدي وانا منهاره، ارجعلي ي احمد عشان لو حصلك حاجه هموت وراك وولادك هيتعبوا من بعدنا ارجعلي وف داهيه أي حاجه فداك ي حبيبي مهما كان تمنها ارجع لولادك اللي ملحقوش يشبعوا منك ي قلبي يااااااارب يارب رجعلي جوزي سالم غانم واحميه من أي شر يارب ما تحرمني منه ولا تحرم ولاده منه يارب»

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل الزوجة مطالبين بسرعة القصاص وكشف غموض الواقعة .