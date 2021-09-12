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لتحقيق العدالة الناجزة.. وفد من «القضاة» يزور «الدستورية العليا» (صور)

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لتحقيق العدالة الناجزة.. وفد من «القضاة» يزور «الدستورية العليا» (صور) لتحقيق العدالة الناجزة.. وفد من «القضاة» يزور «الدستورية العليا» (صور)

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زار وفد رفيع المستوى من نادي قضاة ، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، اليوم الأحد، المحكمة الدستورية العليا، ولقاء رئيسها المستشار سعيد مرعي؛ لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين جموع القضاة واستمرار التعاون المثمر والبناء الذي يكفل تحقيق العدالة الناجزة.

حضر اللقاء المستشارون: أبوالحسين فتحي، وكيل أول نادي القضاة، ومحمد صبحي خليفة، سكرتير عام النادي، وحازم أبوسديرة، أمين صندوق النادي، وحازم رسمي، ومحمود المرغني، عضوا مجلس الإدارة.

قدم «القضاة» درع النادي لرئيس المحكمة الدستورية العليا؛ تقديرًا للدور الكبير الذي تقوم به المحكمة في مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، بينما أهدى المستشار مرعي، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة درع المحكمة؛ لجهودهم الملموسة في خدمة جموع القضاة، وتوثيق روابط الإخاء، والتضامن بين جموع رجال القضاء والنيابة العامة ورعاية مصالحهم ودعم استقلال القضاء ورجاله.

رئيس نادي القضاة يزور رئيس المحكمة الدستورية
رئيس نادي القضاة يزور رئيس المحكمة الدستورية
رئيس نادي القضاة يزور رئيس المحكمة الدستورية
رئيس نادي القضاة يزور رئيس المحكمة الدستورية

المصرى اليوم

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