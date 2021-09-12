الاثنين.. النطق بالحكم في قضية اتهام 74 متهما في «أحداث شرطة سمالوط»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة جنايات المنيا،، جلسة الاثنين 13 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم، في قضية إعادة محاكمة 74 متهما، في احداث حرق مركز شرطة سمالوط، شمال المنيا، عقب فض اعتصام رابعة العدوية، سبق معاقبتهم بإحكام تتراوح مابين 15 عاما والمؤبد.

كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار اشرف محمد على، وعضوية المستشارين احمد ألفقي، ومحمد صلاح، وأمانة سر على حسن، قد حددت جلسة الاثنين للنطق بالحكم، عقب استكمال جلسات لمحاكمة، وسماع أقوال شهود الإثبات والنفي، والمرافعات.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكما عام 2016 بمعاقبة 119 متهما، بأحكام تتراوح ما بين 15 سنه إلى المؤبد، وعقب القبض على المتهمين، قاموا بإعادة إجراءات محاكمتهم .