بعد تسرب غاز.. السيطرة على حريق في شقة بالخانكة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت قوات الاطفاء بالقليوبية، على حريق شب في شقة بمنطقة كفر عبيان دائرة مركز شرطة الخانكة، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة كفر عبيان دائرة مركز شرطة الخانكة.

تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق، وأن الحريق شب في شقة بالطابق الثالث مكون من حجرتين وصالة، وأتت النيران على محتويات المطبخ والصالة.

علل صاحب الشقة بان نشوب الحريق نتيجة تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز ولم يتهم أو يشتبه في نشوبه جنائيا وتولت النيابة التحقيق.