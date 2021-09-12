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استمرار انخفاض الحرارة على معظم مناطق المملكة

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استمرار انخفاض الحرارة على معظم مناطق المملكة استمرار انخفاض الحرارة على معظم مناطق المملكة
استمر الانخفاض على معظم مناطق ومدن المملكة حيث سجلت أكثرها درجات حرارة عظمى أقل من 40 درجة مئوية، في حين تشير توقعات درجات الحرارة الصغرى إلى انخفاضها تحت مستوى 30 درجة. وسجلت المدينة المنورة أعلى درجات الحرارة في اليوم بواقع 42 درجة مئوية في حين كانت السودة الأقل بـ 23 درجة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي والأوسط, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.


الوطن السعودية

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