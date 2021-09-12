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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11342 نقطة

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11342 نقطة سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11342 نقطة
بتداولات 7 مليارات ريال.. 44 شركة ارتفعت أسهمها

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11342 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضاً 74.94 نقطة ليقفل عند مستوى 11342.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 44 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات صدر، والشرقية للتنمية، وسابك للمغذيات الزراعية، وعذيب للاتصالات، والتموين، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التعمير، والمعمر لأنظمة المعلومات، وأسواق عبدالله العثيم، ونماء للكيمياويات، ودله الصحية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.97% و4.31%.
وجاءت أسهم شركات الإنماء، وتبوك الزراعية، والجوف، ودار الأركان، وكيان السعودية، الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الجوف، والراجحي، وصدر، والشرقية للتنمية، وتبوك الزراعية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 319.11 نقطة ليقفل عند مستوى 25343.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر 80 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 590 ألف سهم تقاسمتها 2651 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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