أخبار عاجلة

قبل عودة البورصة.. تعرف على أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021 -
وزير المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة: «بادروا بالتسجيل في وحدة التجارة الإلكترونية» -
ميسى يقود باريس سان جيرمان أمام ليون بالدورى الفرنسي -
فشل انتقال نجم الدوري الإسباني لنادي سموحة .. فرج عامر يكشف الأسباب -
كيروش يستقر على استدعاء 3 محترفين لمباراة ليبيا .. ويترقب موقف ثلاثة آخرين -
فلكية جدة: "قمر الحصاد" يظهر الليلة.. البدر الأخير في فصل الصيف -
أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها بمنطقة مكة المكرّمة -
الأمطار تواعد جازان.. حالة تستمر حتى الـ 7 مساءً -
نهاية حزينة ???? إسدال الستار على قضية هروب أسرى من سجن جلبوع.. الاحتلال يعتقل آخر اسيرين فارين -
"نأتي اليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدير تعليم القريات يرأس الاجتماع التحضيري للاستعداد للاحتفال باليوم الوطني

Print
سيكون حضوريًا وعن بعد وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية

مدير تعليم القريات يرأس الاجتماع التحضيري للاستعداد للاحتفال باليوم الوطني

ترأَّس مدير التعليم بمحافظة القريات د.محمد بن عبدالله الثبيتي، الاجتماع التحضيري لاستعدادات الإدارة للاحتفال باليوم الوطني 91، الذي يُصادف يوم (الخميس 23 سبتمبر 2021، الموافق 16/ 2/ 1443هـ)، وذلك بحضور المساعدين وأعضاء اللجنة.

وأكّد مدير التعليم، أهمية هذه المناسبة الغالية التي تذكّرنا بنعمٍ كثيرة في مقدمتها نعمة الأمن والأمان والرخاء والتقدّم الذي يعيشه وطننا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وهنا يأتي دور التعليم بقطاعاته باحتفائه بهذا اليوم التاريخي الذي وحّد به المؤسس -طيَّب الله ثراه- هذا الوطن، من خلال التأكيد على الاعتزاز والانتماء له، والحب والولاء لقيادته الرشيدة -أيّدها الله-، والمحافظة على مقدّراته ومكتسباته.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تنظيم الاحتفالات والبرامج بهذه المناسبة حضوريًا وعن بعد، وتطبيق للإجراءات الاحترازية والصحيّة للفعاليات المقامة حضوريًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فلكية جدة: "قمر الحصاد" يظهر الليلة.. البدر الأخير في فصل الصيف

فلكية جدة: "قمر الحصاد" يظهر الليلة.. البدر الأخير في فصل الصيف

أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها بمنطقة مكة المكرّمة

أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها بمنطقة مكة المكرّمة

الأمطار تواعد جازان.. حالة تستمر حتى الـ 7 مساءً

الأمطار تواعد جازان.. حالة تستمر حتى الـ 7 مساءً

"نأتي اليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة

"نأتي اليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة