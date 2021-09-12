الأورمان: المجتمع المدني بمصر في أزهى عصوره.. ولا نجد صعوبة في إقامة المشروعات

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اعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، تعليقا على إعلان فخامة السيد الرئيس عن عام 2022 «عامًا للمجتمع المدني»، بالأمس: إن استراتيجية حقوق الانسان تضمن الحياة الكريمة للمصريين، والتي تتفرع لحقوقه في التعليم وفي السكن والحق في العلاج والرعاية الصحية.

واكد شعبان أن استراتيجية حقوق الإنسان تتضمن للمصريين حياة كريمة مطمئنة في كل مجالات الحياة، مشيرًا ان أن المجتمع المدني ومن بينه جمعية الأرمان تعمل على تكثيف جهودها بالتعاون مع مختلف الوزارات والحكومات وذلك لتوفير السكن المناسب ومياه الشرب النظيفة وتقديم الدعم لذوي الهمم وذوي الفضل باعتبار ذلك من أشكال حقوق الإنسان.

واوضح شعبان أن وزيرة التضامن الاجتماعي حريصة على مشاركة المجتمع المدني للوصول للقرى في جميع أنحاء مصر، مشيرا إلى أن شراكة الوزرات مع المجتمع المدني يضمن عدم ازدواجية الاستفادة، والاستفادة الحقيقية لمن يستحق، وهي استراتيجية مستهدفة في جميع المبادرات.