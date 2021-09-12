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أبطال كفر الشيخ يحصدون مراكز متقدمه في التايكوندو

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أبطال كفر الشيخ يحصدون مراكز متقدمه في التايكوندو أبطال كفر الشيخ يحصدون مراكز متقدمه في التايكوندو

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توج البطل محمد عوض فرج الشحات، بالفوز وحصد برونزية بطولة الجمهورية للتايكوندو وتغلبه على منافسه القوى، وحجز أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى لمحافظة كفر الشيخ المركز الثالث على مستوى الجمهورية في ختام بطولة الجمهورية للناشئين تحت 11سنه بالصالة المغطاة بالقاهرة محققين الميداليات الفضية والبرونزية، تفوق البطل محمد جاء بعد دخوله منذ وقت قصير لا يتعدى خمسة أشهر لعالم التايكوندو.

شهدت الصالة المغطاة أمس استمرار بطولة الجمهورية للتايكوندو منافسات( البنين ) يومى ١١ و١٢ سبتمبر وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ تحت اشراف مصطفى غريب وكيل المديريه للرياضه، الدكتور جمال الشهاوي مدير إدارة الأداء الرياضي والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى.

قدم الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ التهنئة لأبطال كفر الشيخ من أبناء فريق تايكوندو مطوبس الذين أثبتوا جدارة الفوز واستحقاق المنافسة مبديا إعجابه بمستوى الأداء الراقى لهم رغم التحاقهم بالفريق منذ فترة قصيرة لاتتعدى خمسة أشهر ومع ذلك استطاعوا التغلب على لاعبي الفرق المنافسة ذوى الخبرة الأكبر، وأشاد بمدربى الفريق مقدما التهنئة لكل فريق عمل تايكوندو مطوبس كابتن محمود الشهاوي المدير الفني، كابتن ميمي الامشيطي. المدرب العام ،كابتن نميسه بكور المدرب، انس درويش اداري المشروع بمطوبس، كذلك اللجنة الفنية من وزارة الشباب د. احمد زهران، د. اسماعيل مهران فني التاكوندو للمشروع بالوزاره. والاستاذ محمد خليل مشرف الناشئين بالوزاره، متابعة محمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس.

المصرى اليوم

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