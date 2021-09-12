انتبه من طرق الاستحمام بالماء الساخن.. خطر داهم على صحة الدماغ والقلب

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رغم العديد من الفوائد الصحية للاستحمام؛ قد لا يتخيل البعض أن الاستحمام بالطريقة الخاطئة قد يضر بالصحة العقلية والجسدية.

وفيما يفضل العديد من الناس الاستحمام بالبخار الساخن، ما يتضمن ترك الماء الساخن يجري، ليؤدي بدوره إلى تشكيل غيمة بخار كثيفة أثناء الاستحمام نظرًا لدور البخار في تعزيز الدورة الدموية وتخفيف التوتر؛ إلا أن هذه الطريقة لها مخاطرها الخفية.

وحسبما نقله موقع «Chemist Click» عن الصيدلاني عباس كناني، أن على من يفضلون لاستحمام بالماء الساخن الانتباه إلى عدم الإفراط في التعرض للبخار لافتًا على أن هناك مؤشرًا ينذر بالخطر.

وأوضح كنانب أنه في حال «جعلك البخار الناتج عن الاستحمام تشعر بالدوار والدوخة»، فإن هذا مؤشرًا ينذر بخطر داهم على صحة الدماغ والقلب؛ نظرًا لأن هذا مؤشرًا قويًا على «استجابة الجسم لارتفاع درجة حرارته، عبر نقل الدم إلى سطح الجلد ليبرد قبل إعادته إلى الداخل».

ولفت كناني إلى أن الشعور بالدوار والدوخة قد يكون علامة منبهة خطر أن البخار في طريقه للتسبب في خفض ضغط الدم، موضحًا أنه: «خلال هذه العملية، تتوسع الشرايين، وتصبح أكبر مما كانت عليه في المعتاد، ما يؤدي إلى تدفق الدم بضغط أقل نتيجة لذلك».

وأن: «الانخفاض المطول في ضغط الدم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، على صحة الدماغ والقلب»

ووفقا لموقع«مايو كلينك«»»يمكن أن يؤدي الانخفاض الحاد في ضغط الدم إلى حرمان الجسم من الأكسجين الكافي لأداء وظائفه، ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالقلب والدماغ«.

تشير دراسة نشرتهامجلة PLoS One مؤخرًا إلى أن الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يسهم في درء الأمراض؛ إذ كان الهدف من الدراسة هو تحديد التأثير التراكمي للاستحمام البارد الروتيني على المرض ونوعية الحياة وإنتاجية العمل.