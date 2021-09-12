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للبحث عن الأسيرين الفلسطينيين.. إسرائيل تغلق المجال الجوي المدني

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للبحث عن الأسيرين الفلسطينيين.. إسرائيل تغلق المجال الجوي المدني للبحث عن الأسيرين الفلسطينيين.. إسرائيل تغلق المجال الجوي المدني

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في إطار جهود البحث عن أسيرين فلسطينيين أغلقت هيئة الطيران المدني الإسرائيلي، مساء أمس السبت، المجال الجوي أمام حركة الطيران المدني في المنطقة القريبة من حيفا وخاصةً فوق مطار مجدو، بسبب حركة المروحيات والطائرات بدون الطيار التي تشارك في عملية بحث عن الأسيرين الآخرين في تلك المنطقة.

ومن جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أغلقت هيئة الطيران المدني المجال الجوي في منطقة مطار مجيدو في منطقة " عيمق يزراعيل" (مرج أبي عامر) غرب مدينة العفولة.

وأوضحت الصحيفة، أن إغلاق المطار جاء على خلفية انتشار تحليق المروحيات والطائرات دون طيار في المنطقة كجزء من محاولة القبض على الأسيرين اللذين فرا من سجن جلبوع ولم يتم القبض عليهما بعد.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن قوات كبيرة تبحث في منطقة “يوكنعام” عن الأسيرين المتبقيين من بين الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع فجر الاثنين الماضي.

وأشارت إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي وصل لغرفة العمليات المشتركة لمتابعة عمليات البحث.

المصرى اليوم

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