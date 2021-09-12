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العراق وإيران يتفقان على إلغاء التأشيرات بينهما

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العراق وإيران يتفقان على إلغاء التأشيرات بينهما العراق وإيران يتفقان على إلغاء التأشيرات بينهما

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أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عقب محادثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران اليوم الأحد عن توصلهما إلى اتفاق على إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران.

وقال رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الكاظمي عقد بعد محادثاتهما في طهران اليوم الأحد، إنه «تم اتخاذ عدة قرارات في الاجتماع المشترك مع الكاظمي».

وأضاف أن «الكاظمي وافق على زيادة حصة إيران بشأن زائري الأربعينية وإلغاء التأشيرة بين العراق وإيران».

من جانبه، قال الكاظمي إن «مجموعة من الملفات الثنائية، تمت مناقشتها مع الرئيس الإيراني، منها ملف تعزيز العلاقات الاخوية والروابط التاريخية».

وأوضح أنه «تمت مناقشة الملفات اقتصادية والربط السككي وزيادة التبادل التجاري»، مؤكدا «العمل على تحويل الملفات المشتركة لمصلحة الشعبين العراقي والإيراني».

وقال: «نشكر كل من وقف مع العراق في حربه ضد داعش»، مشيدا «بموقف إيران والوقوف مع العراق منذ اللحظة الاولى في الحرب ضد داعش».

وكان الكاظمي قد وصل، اليوم الأحد، على رأس وفد حكومي كبير إلى طهران، لإجراء اجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين.

المصرى اليوم

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