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تعرف على موعد مباراة «الثأر» بين برشلونة وبايرن ميونخ

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تعرف على موعد مباراة «الثأر» بين برشلونة وبايرن ميونخ تعرف على موعد مباراة «الثأر» بين برشلونة وبايرن ميونخ

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، وبصفة خاصة جماهير نادي برشلونة الإسباني، مباراة الفريق الكتالوني المهمة أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني، ضمن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2021/2022.

وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري برشلونة وبايرن ميونخ، معاً في المجموعة الخامسة إلى جانب فريقي بنفيكا البرتغالي ودينامو كييف الأوكراني.

وتعتبر المواجهة بين الفريقين ثأرية بعد الخسارة المذلة التي تعرض لها برشلونة على يد نظيره بايرن ميونخ في البطولة في الموسم قبل الماضي، بنتيجة 8-2، والتي زلزلت أرجاء القلعة الكتالونية، وطلب بعدها البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي الرحيل عن برشلونة.

ويتواجه الفريقان من جديد في مستهل مشوارهما بدوري المجموعات هذا الموسم يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أرض ملعب الكامب نو، في كتالونيا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

وسيكون برشلونة في مباراة الثلاثاء بدون اثنين من أهم نجومه الذين تواجدوا في مباراة الـ 8-2، وهما الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان ، والفرنسي أنطوان جريزمان، بعد عاد إلى أتلتيكو مدريد.

المصرى اليوم

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