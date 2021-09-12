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تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو

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تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو

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في مواجهة مهمة وصعبة يواجه فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الأحد، نظيره فريق سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني، الدرجة الأولى لكرة القدم.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ريال مدريد، وتنطلق عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويدخل ريال مدريد هذه المباراة وفي جعبته 7 نقاط، يحتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف أتلتيكو بيلباو، ولكن بصورة مؤقتة قبل خوض برشلونة وأتلتيكو مدريد مباراتيهما اليوم أيضاً.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أنه من المنتظر أن يخوض فريق ريال مدريد، بقيادة مدريه الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مباراة الليلة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: ميجيل جوبيترز وفرناندو ناتشو وإيدير ميليتاو وداني كارفاخال.

في خط الوسط: إيسكو ألاراكون وكاسيميرو ولوكا مودريتش.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما وماركو أسينسيو.

المصرى اليوم

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