محمد صلاح مرشح للفوز بـ الكرة الذهبية

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كشفت تقارير صحفية إفريقية خلال الساعات الماضية، عن اللاعبين المرشحين للمنافسة على لقب الكرة الذهبية الإفريقية خلال العام 2021، وتواجد بينهم نجم الكرة المصرية محمد صلاح.

ويتنافس على الفوز بالكرة الذهبية خلال العام الجاري عدد من أبرز نجوم القارة السمراء، لاسيما أنها أهم جائزة على صعيد اللاعبين الأفارقة.

وكشف موقع «أفريكا سبورت» الرياضي الشهير عن أن الكرة الذهبية الإفريقية للموسم الجاري، تشهد صراعاً قوياً بين عدد من اللاعبين، ولكن يبرز في القمة ثنائي هما المرشح الأوفر للفوز بالجائزة هذا العام، الحارس السنغالي إدواردو ميندي، حامي عرين فريق تشيلسي الإنجليزي ومعه الجناح الجزائري المتألق رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضح الموقع أن من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية، في الموسم الجاري سؤال صعب جداً، وسيجيب عنه الصحفيون الأفارقة الذين اختارهم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» للتصويت على اختيار اللاعب الأفضل، ولكن في النهاية تظل الأسماء الثلاثة الأبرز: إدورادو ميندي ورياض محرز ونجم منتخبنا الوطني محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.

ورغم الموسم الصعب لفريق ليفربول في 2021، وخروجه بلا أي ألقاب، وإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع، إلا أن اللاعب كان هو هدّاف فريقه في الموسم الماضي، ووصيف هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف المتألق الإنجليزي هاري كين، قائد فريق توتنهام هوتسبيرز.

ووفقاً لتوقعات موقع «أفريكا سبورت»: «يحل محمد صلاح في المركز الثالث في قائمة المرشحين للفوز باللقب في ظل الموسم الرائع الذي قدمه الثنائي إدواردو ميندي ورياض محرز، ويحل بعد صراع في دائرة الترشيحات الظهير المغربي أشرف حكيمي، الذي قدم موسماً لا مثيل له مع فريق إنتر ميلان الإيطالي، قبل أن يرحل في الميركاتو الصيفي الأخير إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي».