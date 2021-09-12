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المشدد 15 سنة لمتهمين استدرجوا سائق من خلال فيس بوك وسرقوا سيارته بالشرقية

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المشدد 15 سنة لمتهمين استدرجوا سائق من خلال فيس بوك وسرقوا سيارته بالشرقية المشدد 15 سنة لمتهمين استدرجوا سائق من خلال فيس بوك وسرقوا سيارته بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الثانية عشر، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، سامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد، وأمانة سر يامن محمود، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا للمتهمان الأول والثانى وغيابيا للثالث، لقيامهم باستدراج سائق من خلال حساب وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسرقة سيارته بالإكراه.

تعود أحداث القضية لشهر يونيه من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ثالث العاشر، من المدعو «ع. س» 40 عاما سائق ومقيم القاهرة، بأنه تم استدراجه عبر حساب وهمي على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، بقصد مقابلته بدائرة قسم العاشر، وعند وصوله كان في إنتظاره 3 أشخاص قاموا بالتعدى عليه بسلاح أبيض وتمكنوا من سرقة سيارته.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة كل من «ع. ش» 22 عاما عامل بوفيه، و«أ. ع» 18 عاما عامل، و«م. ع. ب» 21 عاما، مقيمين العاشر من رمضان.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمان الأول والثانى، وقام المتهم الثالث بالفرار،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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