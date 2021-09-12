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مدحت العدل يحذر هاني شاكر: «لا تخلط بين حقوق نقابتك وحقوق الملكية الفكرية»

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مدحت العدل يحذر هاني شاكر: «لا تخلط بين حقوق نقابتك وحقوق الملكية الفكرية» مدحت العدل يحذر هاني شاكر: «لا تخلط بين حقوق نقابتك وحقوق الملكية الفكرية»

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رفضت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين «الساسيرو» برئاسة د.مدحت العدل موقف نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر فيما يخص التزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية صحيح القانون بعدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات العامة التي تؤدى فيها علنا، بفرقة موسيقية أو بتسجيلات سمعية، أغاني أعضائها من المصريين والأجانب إلا بعد تقديم مستند يفيد سداد حقوق الجمعية المالية، وهي ممارسة تستند إلى صحيح القانون حيث يحمي قانون العقوبات الصادر عام ١٩٣٩ ومن بعده القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بحماية حق المؤلف ثم القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني .
وتهيب الجمعية بالنقابة عدم الخلط بين حقوق نقابية مهنية تسدد إليها وحقوق ملكية فكرية تسدد لمبدعي المحتوى من كلمات وألحان.

وأضافت «الجمعية» في بيان لها: تنتهز الجمعية هذه الفرصة لتشكر وزارة الثقافة ممثلة في د.إيناس عبدالدايم وعازفة الفلوت والإدارة المركزية للرقابة المركزية على المصنفات السمعية والسمعية البصرية لأن كلاهما أرادا إعلاء حكم القانون لضمان حصول المؤلفين والملحنين على حقوق الأداء العلني من خلال الجمعية الأهلية التي تمثلهم أسوة بما هو مطبق لضمان سداد حقوق أعضاء النقابات الفنية المهنية، قبل إصدار الترخيص الرقابي للحفل .
وتحذر الجمعية من تغليب المصالح الفئوية لمتعهدي الحفلات الغنائية ومشغلي التسجيلات السمعية (DJ) على حقوق المبدعين من المؤلفين والملحنين حيث يجرم القانون كل من يحول دون تطبيق حكمه أو الاتفاق على نصوصه الآمرة.

المصرى اليوم

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