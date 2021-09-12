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تكريم فاروق فلوكس في افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ14

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تكريم فاروق فلوكس في افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ14 تكريم فاروق فلوكس في افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ14

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يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري في حفل افتتاحه خلال دورته الـ14 برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل الفنان الكبير فاروق فلوكس تقديرًا لمسيرته الفنية ومنها المسرحية والتي تمتد لأكثر من 60 عامًا من العطاء الفني.

والفنان الكبير فاروق فلوكس اسمه الكامل «فاروق توفيق صالح» وهو من مواليد 21 يونيو عام 1940، وحصل على بكالوريوس الهندسة ثم عمل في السينما والمسرح والتلفزيون، وانضم إلى فرقة الفنانين المتحدين، وعمل بها مدة طويلة قبل أن ينفصل عنها، ثم يعود إليها مرة أخرى.

«فاروق فلوكس» بدأ مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي، وقد شارك في العديد من الأعمال المسرحية منها أعمال الفنان الراحل فؤاد المهندس، وقدم معه بطولة عدد من مسرحياته وأفلامه لكن شهرته كانت عام 1969 من خلال أدائه لشخصية سليط في مسرحية «سيدتي الجميلة» المقتبسة عن مسرحية «بيجماليون» لجورج برنارد شو وكان أجره الشهري فيها 25 جنيهًا شهريًا.

أما عن أهم أعماله المسرحية، فهي «ذات البيجامه الحمرا»، و«زنقه الستات»، «بيت المصراوي»، «خصوصي جدآ»، «سعدون تحت الطبع سنة مع الشغل اللذيذ»، «قصة الحي الغربي»، «أولاد على بمبة»، «مين ما يحبش زوبة»، «دربكه همبكه»، «سباك الساعه 12»،«إبتسامه وراء القضبان»،«ذقاق المدق»، «الانفجار الجميل»،«الزياره أنتهت»، «الدنيا لما تضحك»، «واحد لاقي شقه»، «الحراميه»، «يا حلوة ماتلعبيش بالكبريت». كما شارك الفنان عادل إمام بطولة مسرحية «الواد سيد الشغال»، «عيطه عامل زيطة»، و«خيل »

يشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري سينطلق يوم 27 سبتمبر ويستمر حتى 9 أكتوبر، وكان قد أعلن من قبل عن تكريم الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، كما ستحمل الدورة الجديدة عنوان «الكاتب المسرحي المصري» ويجري حاليا اختيار العروض التي ستشارك وستتنافس على جوائز المهرجان.

المصرى اليوم

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