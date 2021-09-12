صحة حماس: 11 حالة وفاة و745 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت صحة حماس صباح يوم الأحد، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، خلال 24 ساعة.

وقالت خلال موجز التقرير اليومي لـ فيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 2523 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيثّ سجلت 11 حالة وفاة و(745) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت تعافي 1000 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، حيث بلغ الإجمالي التراكمي للمصابين 145931 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 19502 حالة، وإجمالي المتعافين 125209 حالات، وإجمالي الوفيات 1220 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 385 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 248 حالة، فيما بلغ إجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة 579570 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 349523 شخصا.