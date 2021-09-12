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«فنان قنا» يحوَّل أكشاك الكهرباء إلى لوحات فنية.. و«الكهرباء» تُكرمه (صور)

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«فنان قنا» يحوَّل أكشاك الكهرباء إلى لوحات فنية.. و«الكهرباء» تُكرمه (صور) «فنان قنا» يحوَّل أكشاك الكهرباء إلى لوحات فنية.. و«الكهرباء» تُكرمه (صور)

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بألوانه ورسوماته على أكشاك الكهرباء بمحافظة قنا، لفت أحمد الأسد نظر العديد من المواطنين من بينهم المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس شركة العليا لتوزيع الكهرباء، بعد تداول نشطاء صور أعماله على المهمات الكهربائية، حيث أعطى تعليمات لرئيس قطاع كهرباء قنا بالتواصل مع الشاب وسرعة تكريمه.

كانت الصفحات الخاصة بمحافظة قنا على وسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت صور لأحد شباب المحافظة يقوم بإعادة طلاء أكشاك الكهرباء وصناديق التوزيع بمناظر جمالية علي نفقته الخاصة لتحسين المظهر الجمالي والرؤيه البصرية بالمحافظة، مما دفع رئيس شركة الكهرباء للعمل على تشجيع هذا الشاب المخلص الوطني.

على الفور، وجه رئيس قطاع توزيع قنا بسرعة التواصل مع الشاب أحمد الأسد -الشهير بالفنان- ليتوجه إلى ديوان شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتكريمه وبالفعل تم تكريم الشاب ومجموعة العمل المتطوعة معه وتم صرف مكافأة مالية لهم نظير جهدهم في تزيين مهمات الشبكة الكهربائية على نفقتهم الخاصة تشجيعًا لهم على هذا الجهد المبذول منهم بدون تكليف من أي جهة أو شخص أو بدون انتظار المقابل، مُتحدثًا لهم أنهم هم مثال حي لشباب مصر الواعد المخلص الذي يسعى لإظهار الصورة الحقيقية لمصر العظيمة.

الاسد "فنان قنا" يحول اكشاك الكهرباء للوحات فنية.. و "الكهرباء" تكرمه
الاسد "فنان قنا" يحول اكشاك الكهرباء للوحات فنية.. و "الكهرباء" تكرمه
الاسد "فنان قنا" يحول اكشاك الكهرباء للوحات فنية.. و "الكهرباء" تكرمه

المصرى اليوم

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