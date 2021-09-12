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ثلاثينية أمام محكمة الأسرة : «استولى على ميراثي وتزوج وطردني بمساعدة زوجة أبويا»

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ثلاثينية أمام محكمة الأسرة : «استولى على ميراثي وتزوج وطردني بمساعدة زوجة أبويا» ثلاثينية أمام محكمة الأسرة : «استولى على ميراثي وتزوج وطردني بمساعدة زوجة أبويا»

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«تزوج واحدة تانية وأجبرني بمساعدة زوجة أبويا على التنازل عن حضانة ابني».. هكذا بررت ربة منزل أمام قاضي محكمة الأسرة بالجيزة سبب إقامتها دعويين لضم حضانة طفلها وطلاق للضرر.

الزوجة الثلاثينية تقول إنها تزوجت من رجل يكبرها بنحو 30 عامًا، ولديه 3 أطفال من زوجته الأولى المتوفاة قبل 10 سنوات، مشيرةً إلى أنه كان دائم التعدي عليها بالضرب والسبّ وجسدها مليء بالكدمات والجروح.

وتضيف أن زوجة أبيها ساعدت الزوج المشكو في حقه على إجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية وحرمانها من حضانة ابنها.

وتابعت: «بعد ارتباط زوجي من سيدة أخرى، اختفى وتركها تموت كمدًا وحزنًا على فراق ابنها».

تبكي الزوجة: «زوجة أبويا رفضت استقبالي بالبيت لما تركت بيتي، وأنا عايشة 10 أشهر في بيت خالي، وخلال تلك الفترة رفض زوجي إني أشوف ابني».

وتواصل قائلةً: «زوجي لا يعرف قلبه الرحمة، حرمني من حقوقي الشرعية، وبدد منقولاتي واستولى على ميراثي من والدتي، وبعدها طُردت من عش الزوجية».

المصرى اليوم

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