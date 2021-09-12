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تحقيق عاجل في واقعة مصرع شاب صدمته «سيارة طائشة» بالشيخ زايد

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تحقيق عاجل في واقعة مصرع شاب صدمته «سيارة طائشة» بالشيخ زايد تحقيق عاجل في واقعة مصرع شاب صدمته «سيارة طائشة» بالشيخ زايد

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بدأت نيابة الشيخ زايد التحقيق في واقعة مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره طريق المحور المركزي أمام مدخل مدينة زايد 2000، وذلك بعد التصريح بدفن جثته.

كشفت التحريات الأولية أن سيارة تسير بسرعة جنونية صدمت المجني عليه محمد زغلول محمود -31 سنة- حال وقوفه على جانبي الطريق استعدادا لعبوره عقب خروجه من مقر عمله، وأن زميله الذي كان يرافقه أكد بمحضر الشرطة أن قائد السيارة حاول الهرب بسيارته لكنه توقف بعدما شاهده يلتقط صورة لرقم لوحات السيارة بهاتفه المحمول.

وأضاف بالمحضر أنه توقف على مسافة بعيدة من المجني عليه والذي أدى الاصطدام إلى الإلقاء به لمسافة تقارب 4 أمتار إلى الأمام، ليصل إلى المستشفى في حالة سيئة ويفارق الحياة بعد فشل محاولات إسعافه بسبب إصابته بنزيف داخلي بالمخ وكدمات بالرئتين وكسور في أماكن متفرقة من جسده.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء المتهم قائد السيارة لاستجوابه بعدما اتهمه شقيق المجني عليه بالتسبب في وفاته.

المصرى اليوم

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