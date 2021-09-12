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كان هناك الكثير لتراه في معرض IAA Mobility لهذا العام في ميونيخ، كسيارة BMW قابلة لإعادة التدوير، ومجموعة من طرازات مرسيدس بنز الكهربائية، ومفهوم جديد لسباق بورش. ومن أكثر الأشياء تألقاً في أرضية صالة العرض هي BMW M4 ذات المواصفات المذهلة.

اترك مركز المؤتمرات وتوجه إلى BMW Welt، الذي يقع غرب المقر العالمي للشركة مباشرةً، حيث ستجد سيارة M4 الجديدة جنبًا إلى جنب مع عدد من المركبات الجديدة من الشركة المصنعة الألمانية.

تأتي سيارة M4 الرائعة المظهر باللون الأخضر النعناعي، مع إطارات برونزية قياس 20 بوصة.

يتوفر كلا الخيارين كجزء من خط التخصيص الموسع لبرنامج BMW Individual للعلامة التجارية، والذي يمكنك الاطلاع عليه عبر الإنترنت، إلى جانب أكثر من 130 خيارًا آخر للطلاء، و8 خيارات مختلفة للعجلات.

بالإضافة إلى الطلاء والعجلات اللافتة للنظر، تتميز سيارة BMW M4 Competition أيضًا بفاصل أمامي جديد من الألياف، ومصد خلفي معاد تصميمه، وجناح خلفي، وحواف جانبية فريدة من نوعها، وكلها مصنوعة من ألياف الكربون.

كما يتوفر كل خيار من هذه الخيارات من خلال كتالوج قطع غيار BMW M Performance، والذي يتضمن أيضًا ترقيات متوفرة لأسطح المقاعد الداخلية وقطع الزينة.

وبحسب Motor1، عرضت BMW كروس أوفر X3 M Competition وX4 M Competition التي تم تحديثها مؤخرًا، بالإضافة إلى سيارة السلامة الكهربائية i4 M50، والتي ستظهر لأول مرة رسميًا في سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية في النمسا في 15 أغسطس.

سيارة BMW M4 الجديدة تتألق بالأخضر النعناعي مع إطارات برونزية

سيارة BMW M4 الجديدة تتألق بالأخضر النعناعي مع إطارات برونزية

سيارة BMW M4 الجديدة تتألق بالأخضر النعناعي مع إطارات برونزية

سيارة BMW M4 الجديدة تتألق بالأخضر النعناعي مع إطارات برونزية

سيارة BMW M4 الجديدة تتألق بالأخضر النعناعي مع إطارات برونزية