ما هو «ريجيم القمر»؟.. استشاري تغذية علاجية يوضح

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كشف الدكتور رامي صلاح الدين استشاري تغذية علاجية، عن نظام غذائي ليس جديدًا لكنه غير معروف اسمه «ريجيم القمر»، موضحًا أنه سُمي بهذا الاسم نتيجة ربط الصحة الغذائية وطريقة الأكل ببعض الأنشطة الطبيعية.

قال «صلاح الدين» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترت نيوز» إن الحمية الغذائية المسماة بـ «القمر» قائمة على ربط تناول الطعام بحركة القمر، فمثلًا إذا اكتمل القمر يظل متبع النظام الغذائي بدون طعام لمدة 24 ساعة مع تناول المياه والمشروبات الدافئة مثل الزنجبيل والقرفة والشاي والقهوة بدون سكر أو ألبان، وبعد عودة القمر لحركته الطبيعية يبدأ الشخص في تناول الطعام على مدار فترة النهار، والتوقف عنه خلال فترة الليل«.

أضاف: «فكرة نظام القمر عد مشتقة من نظام الصيام المتقطع ولكنها اعتمدت في اختيار توقيت الصيام والتوقف عنه على حركة القمر وليس اختيارها بشكل عشوائي»، مشيرًا إلى أن الأمر متعلق بضبط المواعيد حيث أثبت العلم أن الحرق لا يتوقف خلال ساعات الليل كما كنا نعتقد، لكن يُنصح بعدم تناول الطعام قبل النوم بساعتين حتى تتم عملية الهضم بصورة سليمة.