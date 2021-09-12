الديوان العام للمحاسبة يشارك في مشروع البحث العلمي الـ 12 للآسوساي

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بعنوان "الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.. الاستفادة من البيانات الرقمية

شارك الديوان العام للمحاسبة في مشروع البحث العلمي الثاني عشر بعنوان "الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: الاستفادة من البيانات الرقمية أو الضخمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، الذي تم إقراره عام 2018م في اجتماع المجلس التنفيذي الثالث والخمسين للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) وذلك ضمن برامج أمانة المنظمة.

وعرض البحث في الاجتماع الخامس عشر للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 29 محرم 1443هـ، بإسهام فريق الديوان المكوّن من عبدالعزيز المطوع ونواف المطيري بورقة بحثية بعنوان "تحديد نطاق موضوع الرقابة"، وضُمِّنت في النتائج النهائية لمشروع البحث العلمي.