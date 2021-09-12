أخبار عاجلة

فلكية جدة: "قمر الحصاد" يظهر الليلة.. البدر الأخير في فصل الصيف -
أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها بمنطقة مكة المكرّمة -
الأمطار تواعد جازان.. حالة تستمر حتى الـ 7 مساءً -
نهاية حزينة ???? إسدال الستار على قضية هروب أسرى من سجن جلبوع.. الاحتلال يعتقل آخر اسيرين فارين -
"نأتي اليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة -
"البيئة" تردم بئرًا مكشوفة على طريق مكة جدة القديم -
أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة -
بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور) -
محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر -
علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"قرداحي" في أول تصريح له: من يريدون أخذ لبنان إلى جهنم فليذهبوا وحدهم

Print
"قرداحي" في أول تصريح له: من يريدون أخذ لبنان إلى جهنم فليذهبوا وحدهم "قرداحي" في أول تصريح له: من يريدون أخذ لبنان إلى جهنم فليذهبوا وحدهم
طالب وسائل الإعلام بعدم استضافة السياسيين المحبطين: واجبنا أن نبعث الأمل

نفى وزير الإعلام اللبناني الجديد الإعلامي المعروف جورج قرداحي انتهاء مسيرته الإعلامية، مؤكداً في هذا الصدد أن الإعلام هو وظيفته ومهنته، مشيراً إلى أنه تبلغ بقرار تعيينه في اللبنانية الجديدة في دبي بعد وصوله من مدينة لشبونة البرتغالية التي سجل فيها حلقة خاصة من برنامجه "مَن سيربح المليون" مساء الأربعاء الماضي، والتي ستعرض 18 سبتمبر الجاري، احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس "مجموعة MBC".

وردّ "قرداحي" على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات وتغريدات "من سيربح المليون" إلى وزير في حكومة "من سيسرق المليون"! بدعوة اللبنانيين إلى الهدوء، رافضاً الإدلاء بأي تصريح حول رؤيته وتصوره لمهامه الجديدة قبل لقاء رئيس الدولة والحكومة واستلامه للوزارة.

وطالب "قرداحي" وسائل الإعلام بعدم استضافة السياسيين الذين يبشروننا بجهنم! واصفاً لبنان بأنه في حالة هبوط اضطراري، وواجبنا أن نبعث نفحة أمل وإيجابية لدى الناس.

وقال: "من يريدون أخذ لبنان إلى جهنم عليهم أن يهدأوا؛ لأننا لا نريد الذهاب بالبلد إلى جهنم، وليذهبوا هم وحدهم، نحن نريد أن نحاول ونعود بلبنان من جديد".

يُذكر أن الاقتصاد اللبناني أضحى على حافة الانهيار؛ بسبب أزمة المديونية التي زادت الأزمة السياسية وجائحة كورونا من حدّتها. ويصل حجم الدين العام أكثر من 150 بالمائة من الناتج الإجمالي، ليكون بذلك من أعلى معدلات المديونية في العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

الحكومة اليمنية تدين الإعدامات المروعة لـ9 مدنيين على أيدي الحوثيين

الحكومة اليمنية تدين الإعدامات المروعة لـ9 مدنيين على أيدي الحوثيين

الحكومة اليمنية تدين الإعدامات المروعة لـ9 مدنيين على أيدي الحوثيين

الحكومة اليمنية تدين الإعدامات المروعة لـ9 مدنيين على أيدي الحوثيين

الأمن اللبناني توجه لتوقيف رئيس الحكومة السابق فاكتشف أنه غادر البلاد

الأمن اللبناني توجه لتوقيف رئيس الحكومة السابق فاكتشف أنه غادر البلاد