"الطاقة الذرية" وإيران تتوصلان لاتفاق حول معدات مراقبة المنشآت النووية

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يشمل الصيانة واستبدال بطاقات الذاكرة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الأحد)، التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية.

وأوضحت الوكالة في بيان نقلته "رويترز"، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلوا على إذن للصيانة الفنية لمعدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة.

ولفتت إلى أنها لم تحصل حتى الآن على إمكانية الاطلاع على تسجيلات الكاميرات.

من جهتها، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن الوكالة ستسمح بإتاحة خدمة كاميرات المراقبة النووية، عقب لقاء عُقد بين رئيس الوكالة رفائيل جروسي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.