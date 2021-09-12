أخبار عاجلة

فلكية جدة: "قمر الحصاد" يظهر الليلة.. البدر الأخير في فصل الصيف -
أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها بمنطقة مكة المكرّمة -
الأمطار تواعد جازان.. حالة تستمر حتى الـ 7 مساءً -
نهاية حزينة ???? إسدال الستار على قضية هروب أسرى من سجن جلبوع.. الاحتلال يعتقل آخر اسيرين فارين -
"نأتي اليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة -
"البيئة" تردم بئرًا مكشوفة على طريق مكة جدة القديم -
أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة -
بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور) -
محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر -
علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

تفاصيل اختفاء مهندس المنصورة والعثور على جثته بعد 10 أيام من الغياب

Print
مواضيع متعلقة
نهاية حزينة ???? إسدال الستار على قضية هروب أسرى من سجن جلبوع.. الاحتلال يعتقل آخر اسيرين فارين

نهاية حزينة ???? إسدال الستار على قضية هروب أسرى من سجن جلبوع.. الاحتلال يعتقل آخر اسيرين فارين

رعب جديد فى مثلث برامودا ???? العثور على سفينة جديدة مفقودة فى المكان الأكثر رعبا فى العالم????

رعب جديد فى مثلث برامودا ???? العثور على سفينة جديدة مفقودة فى المكان الأكثر رعبا فى العالم????

هام جدا لكل مواطن⭕ السنة دي لازم تاخد لقاح الأنفلونزا؟.. ⭕ وهذه الأسباب

هام جدا لكل مواطن⭕ السنة دي لازم تاخد لقاح الأنفلونزا؟.. ⭕ وهذه الأسباب

الأحياء الأموات.. حقائق حزينة عن أحياء على سرير الموت.. أشهرهم توفى بعد 39 عاما

الأحياء الأموات.. حقائق حزينة عن أحياء على سرير الموت.. أشهرهم توفى بعد 39 عاما