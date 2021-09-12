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فلكية جدة: "قمر الحصاد" يظهر الليلة.. البدر الأخير في فصل الصيف
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:08 صباحاً
أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها بمنطقة مكة المكرّمة
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:08 صباحاً
الأمطار تواعد جازان.. حالة تستمر حتى الـ 7 مساءً
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:08 صباحاً
نهاية حزينة ???? إسدال الستار على قضية هروب أسرى من سجن جلبوع.. الاحتلال يعتقل آخر اسيرين فارين
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 11:07 صباحاً
"نأتي اليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:54 صباحاً
"البيئة" تردم بئرًا مكشوفة على طريق مكة جدة القديم
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:54 صباحاً
أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:54 صباحاً
بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور)
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 10:48 صباحاً
محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 10:48 صباحاً
علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 10:48 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
تفاصيل اختفاء مهندس المنصورة والعثور على جثته بعد 10 أيام من الغياب
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 12 سبتمبر 2021 02:37 مساءً
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