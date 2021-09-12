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اليوم.. 250 لاعبا ولاعبة يتنافسون فى البطولة العربية للحودو للناشئين بالقاهرة

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اليوم.. 250 لاعبا ولاعبة يتنافسون فى البطولة العربية للحودو للناشئين بالقاهرة اليوم.. 250 لاعبا ولاعبة يتنافسون فى البطولة العربية للحودو للناشئين بالقاهرة

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تشهد فعاليات البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية البطولة العاشرة للناشئين، والثامنة للناشئات والشباب، والسادسة للشابات، والخامسة للأشبال، والرابعة للبراعم، والأولى للجودو المكفوفين رجال وسيدات، المقامة على ملعب الصالة المغطاة رقم «2» بمجمع الصالات المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولى، منافسات قوية اليوم الأحد، حيث تقام بطولة الناشئين التي يشارك فيها نحو 250 لاعبا ولاعبة، يشارك في البطولة 12 دولة يمثلها نحو 600 لاعب ولاعبة.

وتعد هي الدولة المنظمة بمشاركة العراق وسوريا والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية وقطر والكويت واليمن وليبيا والمملكة المغربية الهاشمية، وتستمر البطولة حتى 16 سبتمبر الجارى.

وقد انطلقت صباح أمس منافسات بطولة البراعم التي شارك فيها نحو 150 لاعبا ولاعبة، وسيطر على المراكز الأولى في جميع الأوزان عليها اللاعبون المصريون الذين نقلوا الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، والمهندس نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربى للجودو.

قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس الاتحاد المصرى للجودو أن المكتب التنفيذى للاتحاد العربى في اجتماعه الذي عقد على هامش البطولة، أثنى على التنظيم الرائع، والجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لرفع شأن الرياضة في الوطن العربى بتنظيمها مثل هذه الأحداث رغم الظروف الصعبة التي يشهدها العالم حاليا بسبب الموجة الرابعة من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن البطولة تعد من أكبر المظاهر الرياضية العربية في الوطن العربى، مؤكدا أن مصر تستضيف أول بطولة عربية للجودو للمكفوفين وسط إجراءات احترازية قوية، طبقا لتعليمات وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد العربى للجودو والايكيدو والسومو.

وقال المهندس مطيع فخر الدين، أن اللجنة المنظمة للبطولة تقوم يوميا بإجراء مسحات طبية وتحاليل على جميع اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة في فنادق الإقامة المخصصة لهم، حرصا على صحة وسلامة اللاعبين، مشيرا إلى ان أعضاء المكتب التنفيذى أثنوا على التنظيم وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، موضحا أن الاتحاد وعد قبل انطلاق المنافسات بتنظيم بطولة على أعلى مستوى يليق باسم مصر الكبير، بعد أن حرصت العديد من الدول العربية على المشاركة رغم جائحة كورونا بسبب الثورة الإنشائية التي تشهدها مصر بصفة عامة، والرياضية بصفة خاصة، متوجها بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه المادى والمعنوى اللا محدود، وإقامة البطولة تحت رعايته، كما يتوجه بالشكر إلى رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية على دعمه الفنى للاعبين ومجلس إدارة الاتحاد بصفة مستمرة.

أضاف أن البطولة يحضرها الكويتي عبيد العنزى رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولى، والإماراتى نصر التميمى أمين صندوق الاتحاد الدولى، واليمنى نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربى.

المصرى اليوم

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