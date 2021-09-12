محمد سعد ينفي شائعة وفاته متأثرًا بكورونا

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نفى المكتب الإعلامى للفنان محمد سعد، ما تردد من شائعة سخيفة عن وفاته بسبب فيروس كورونا، وأكد المكتب أنه يتمتع بصحة جيدة وأن كل ما قيل غير صحيح على الإطلاق، وطلب المكتب الإعلامى تحرى الدقة خاصة أن هناك صفحات مجهولة تتربص بالفنان محمد سعد وتنشر عن لسانه أخبار كاذبة.

كانت قد انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعة وفاة الفنان محمد سعد متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد

يشار إلى أن أخر أعمال محمد سعد فيلم «الكنز2» الذي قدم من خلاله شخصية بشير الكتاتنى، وشارك في بطولته الفنانين محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، أمينة خليل، روبى، وأخرون، إخراج شريف عرفة .