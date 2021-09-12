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الأهلي يعلن موعد وتفاصيل احتفالية «النجمة العاشرة»

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الأهلي يعلن موعد وتفاصيل احتفالية «النجمة العاشرة» الأهلي يعلن موعد وتفاصيل احتفالية «النجمة العاشرة»

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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي عن الموعد المحدد لإقامة الاحتفالية الكبيرة المرتقبة لتكريم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

ويقيم النادي الأهلي في الثامنة من مساء، الثلاثاء، حفلاً كبيراً لتكريم فريق كرة القدم بالنادي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الدعوة إلى لفيف من الشخصيات الرياضية والإعلامية وقيادات النادي وكذلك نجوم الأهلي القدامى لحضور الاحتفالية التي ستُقام على ملعب التتش بالجزيرة.

ويتضمن الحفل الذي تسببت ارتباطات الفريق المُتتالية في تأجيله أكثر من مرة، العديد من الفقرات المهمة والمتنوّعة والتي تم الإعداد لها بما يليق بهذه المناسبة التاريخية.

وحرص محمود الخطيب على عقد أكثر من اجتماع مع اللجنة المشكلة لاحتفالية النجمة العاشرة وتكريم الأبطال.

وخلال الاجتماعات، استعرض رئيس النادي مع اللجنة التصورات المقترحة للاحتفالية والأبطال المكرمين.

واتفق رئيس النادي مع اللجنة على تحديد موعد يناسب ظروف المكرمين، حتى تخرج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بما حققه فريق الكرة بعدما حصد «النجمة العاشرة» في يوليو الماضي.

المصرى اليوم

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