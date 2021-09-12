عاملون بكلية التكنولوجيا والتعليم يهدون رئيس جامعة بني سويف «المصحف الشريف»

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فاجأ العاملون بكلية التكنولوجيا والتعليم، الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وأهدوه هدية تذكارية «مصحف شريف»، تقديرًا لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم بشأن زيادة بدل الجامعة وحافز الأداء، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع المالية للعاملين داخل الجامعة، وذلك بحضور أمين عام الجامعة ومدير الكلية.

وأعرب العاملون عن شكرهم لرئيس الجامعة لما يوليه من دعم واهتمام بكل العاملين في كل المجالات بعد قراراته الأخيرة والتي تأتي في مصلحة العاملين، والتزام إدارة الجامعة بصرف الزيادات المالية المتعلقة بحافز الأداء وبدل الجامعة.

وأكد الدكتور منصور على حرص الجامعة المستمر بالارتقاء بمستوى المنظومة الإدارية من خلال خلق بيئة عمل ناجحة، ومراعاة مصالح الموظفين والارتقاء بالمستوى المادي من ناحية والمستوى الإداري من ناحية أخرى من خلال التدريب المستمر في كل المجالات الإدارية الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على حسن سير العمل بالجامعة.