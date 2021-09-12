أخبار عاجلة

فلكية جدة: "قمر الحصاد" يظهر الليلة.. البدر الأخير في فصل الصيف -
أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها بمنطقة مكة المكرّمة -
الأمطار تواعد جازان.. حالة تستمر حتى الـ 7 مساءً -
نهاية حزينة ???? إسدال الستار على قضية هروب أسرى من سجن جلبوع.. الاحتلال يعتقل آخر اسيرين فارين -
"نأتي اليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة -
"البيئة" تردم بئرًا مكشوفة على طريق مكة جدة القديم -
أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة -
بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور) -
محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر -
علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عاملون بكلية التكنولوجيا والتعليم يهدون رئيس جامعة بني سويف «المصحف الشريف»

Print
عاملون بكلية التكنولوجيا والتعليم يهدون رئيس جامعة بني سويف «المصحف الشريف» عاملون بكلية التكنولوجيا والتعليم يهدون رئيس جامعة بني سويف «المصحف الشريف»

فاجأ العاملون بكلية التكنولوجيا والتعليم، الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وأهدوه هدية تذكارية «مصحف شريف»، تقديرًا لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم بشأن زيادة بدل الجامعة وحافز الأداء، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع المالية للعاملين داخل الجامعة، وذلك بحضور أمين عام الجامعة ومدير الكلية.

وأعرب العاملون عن شكرهم لرئيس الجامعة لما يوليه من دعم واهتمام بكل العاملين في كل المجالات بعد قراراته الأخيرة والتي تأتي في مصلحة العاملين، والتزام إدارة الجامعة بصرف الزيادات المالية المتعلقة بحافز الأداء وبدل الجامعة.

وأكد الدكتور منصور على حرص الجامعة المستمر بالارتقاء بمستوى المنظومة الإدارية من خلال خلق بيئة عمل ناجحة، ومراعاة مصالح الموظفين والارتقاء بالمستوى المادي من ناحية والمستوى الإداري من ناحية أخرى من خلال التدريب المستمر في كل المجالات الإدارية الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على حسن سير العمل بالجامعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور)

بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور)

محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر

محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر

علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب

علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب

البابا تواضروس يشهد تخريج 100 دارس بمدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ (صور)

البابا تواضروس يشهد تخريج 100 دارس بمدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ (صور)