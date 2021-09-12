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مفاجأة .. كلاب مدربة في مطار ميامي لاصطياد مصابي كورونا

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مفاجأة .. كلاب مدربة في مطار ميامي لاصطياد مصابي كورونا مفاجأة .. كلاب مدربة في مطار ميامي لاصطياد مصابي كورونا

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بدأ مطار ميامي الدولي، في أمريكا، باستخدام الكلاب للكشف عن المصابين بفيروس «كورونا» المستجد.

وأطلق المطار برنامجا تدريبيا مدته 30 يوما، في الأسبوع الحالي، يشمل الكلبين «كوبرا» و«وان بيتا»، وهما المدربان على اقتفاء آثار (كوفيد-19).

ويعتبر مطار ميامي هو أول مطار على الإطلاق يستعين بالكلاب لرصد ، بحسب تصريحات رئيس لجنة مقاطعة ميامي ديد، خوسيه دياز، اليوم الأحد، لشبكة «سي بي إس» الأمريكية.

الكلبان «كوبرا» و«وان بيتا» تم تدريبهما في مركز الطب الشرعي والعدالة بجامعة فلوريدا الدولية، ووصلت درجة كفاءة اكتشافهما للفيروس التاجي من 96 إلى 99 بالمائة.

وسيتم استخدام الكلبين عند نقطة تفتيش أمنية للموظفين داخل مطار ميامي، إذ ستقوم وظيفتهما على شم أقنعة كل موظف للكشف عن الفيروس من خلال عرقهم وأنفاسهم، والتي ستحتوي على رائحة ناتجة عن التغيرات الأيضية التي يسببها الفيروس في الإنسان.

وفي حال اكتشاف الكلب الفيروس، فسيخضع الشخص بعد ذلك لاختبار سريع لـ(كوفيد-19).

المصرى اليوم

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