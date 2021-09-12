رسميًا.. الجونة يتعاقد مع خالد قمر

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادي الجونة رسميًا تعاقده مع خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الجونة مع خالد قمر، في صفقة انتقال حر، وذلك بناءً على طلب رضا شحاتة، المدير الفني لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة انتهاء إعارة كريم الطيب، وعودته إلى صفوف بيراميدز.

ودعم الفريق الساحلي صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من كريم طارق، جناح نادي إنبي، والإثيوبي شيلمس بيكلي صانع ألعاب مصر المقاصة، ومحمد رزق، لاعب خط وسط إنبي، وعمرو طارق، مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي.

ورحل عن الجونة الحارس أحمد عادل عبدالمنعم، الذي انضم إلى صفوف الإسماعيلي، والظهير الأيمن التونسي محمد الحبيب يكن.