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الأهلي يحقق في أسباب إصابة بيرسي تاو

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الأهلي يحقق في أسباب إصابة بيرسي تاو الأهلي يحقق في أسباب إصابة بيرسي تاو

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فتح مسؤولو لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي تحقيقاً في إصابة الجنوب إفريقي بيرسي تاو، نجم الفريق الكروي الأول الجديد بالنادي.

ونجح الأهلي في حسم صفقة النجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري قادما من برايتون الإنجليزي، في صفقة لمدة 4 سنوات.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال خوضه التدريبات مع الفريق استعدادا للموسم الجديد، وقبل أن يخوض بيرسي تاو أي مباراة مع الأهلي.

ويسعى مسؤولو لجنة الكرة لمعرفة سبب إصابة اللاعب، سواء جاء نتيجة حمل عضلي زائد أو سوء أرضية ملعب التتش أو أي سبب آخر أدى لإصابة اللاعب.

وتعرض بيرسي تاو للإصابة في العضلة الضامة وينتظر أن يغيب عن الفريق لمدة لا تقل عن 3 أسابيع إلى شهر.

ويستعد الأهلي حالياً لمواجهة نظيره طلائع الجيش على لقب كأس السوبر المصري.

المصرى اليوم

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