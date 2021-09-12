محمد فضل ممثلا للبنك الأهلي في رابطة الأندية

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استقر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار علي ترشيح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية السابق والشخصية الرياضية المعروفة ليكون ممثلاً لنادي البنك الأهلي في انتخابات رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمبر الجاري.



ودعا اتحاد الكرة المصري أندية الدوري الممتاز لترشيح ممثل واحد لكل ناد في موعد غايته 14 سبتمبر الحالي لانتخاب رابطة أندية القسم الأول.



وحدد اتحاد الكرة المصري في خطابه المرسل لأندية الدوري الممتاز وفقاً للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم ألا يكون ممثل النادي عضواً بمجلس إدارته أو موظفاً به.