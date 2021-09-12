أحمد الورداني بطل العالم في كمال الأجسام ينضم لفريق كوسكواد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن أحمد الورداني بطل مصر والعالم في كمال الأجسام انضمامه لفريق كوسكواد ليصبح اللاعب الرابع في صفوف الفريق الذي يشارك في نسخة مستر أولمبيا المقبلة التي تقام خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر المقبل، في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتأهل هذا العام للمشاركة في مستر أولمبيا 4 لاعبين مصريين هم البطل العالمي بيج رامي بصفته حامل لقب نسخة 2020، ومحمد شعبان وحسن مصطفى والثلاثي من فئة الوزن المفتوح، وأحمد الورداني بعد فوزه ببطولة تكساس برو في فئة الـ 212.

وقام الورداني بتوقيع عقود الانضمام لفريق كوسكواد مع إسلام قرطام مؤسس الفريق، لينضم البطل العالمي إلى الفريق الذي يضم بين صفوفه أكثر من 65 على رأسهم النجم العالمي بيج رامي.

أحمد الورداني هو واحد من أبطال مصر في كمال الأجسام حصل على بطولة العالم للهواة 5 مرات أعوام 2010، و2011 و2012 و2013 و2014، ثم فاز بمستر أولمبيا للهواة مرتين انتقل بعدها لخوض بطولات المحترفين.

وخلال مشواره في بطولات المحترفين شارك الورداني في 10 بطولات جاءت نتائجه فيها في المراكز من الرابع إلى الثاني، وتألق البطل المصري المنضم حديثًا لفريق كوسكواد هذا العام حيث شارك في ثلاث بطولات هي «شيكاغو برو» ثم بطولة «تامبا برو» وفاز خلالهما بالمركز الثاني وتأهل وقتها بالنقاط للمشاركة في منافسات بطولة «مستر أولمبيا 2021»، لكنه أصر على المشاركة في بطولة «تكساس برو» وتوج باللقب وتأهل بشكل مباشر.