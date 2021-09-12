أخبار عاجلة

فلكية جدة: "قمر الحصاد" يظهر الليلة.. البدر الأخير في فصل الصيف -
أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها بمنطقة مكة المكرّمة -
الأمطار تواعد جازان.. حالة تستمر حتى الـ 7 مساءً -
نهاية حزينة ???? إسدال الستار على قضية هروب أسرى من سجن جلبوع.. الاحتلال يعتقل آخر اسيرين فارين -
"نأتي اليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة -
"البيئة" تردم بئرًا مكشوفة على طريق مكة جدة القديم -
أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة -
بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور) -
محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر -
علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

وفد وزارة التخطيط يبحث توصيات مرحلة التقييم للدورة الثانية لجائزة للتميز الحكومي

Print
وفد وزارة التخطيط يبحث توصيات مرحلة التقييم للدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي وفد وزارة التخطيط يبحث توصيات مرحلة التقييم للدورة الثانية لجائزة للتميز الحكومي

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

التقى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة والمشرف العام على جائزة للتميز الحكومي؛ العميد خالد شرف، مساعد وزير والتجارة الداخلية لقطاع التخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية، لبحث التقارير والتوصيات التي تم رصدها خلال مرحلة التقييم للدورة الثانية للجائزة 2020، وذلك استكمالًا لسلسلة الزيارات التي تقوم بها إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي لعدد من الجهات الحكومية المشاركة بالدورة الحالية للجائزة.

وأوضح المهندس خالد مصطفى أن الزيارة تأتي في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي و تكريم المتميزين في الأداء بكل القطاعات مع تقديم الدعم للجهات الحكومية خلال رحلتها نحو التميز الحكومي بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

وناقش المهندس خالد مصطفي خلال الزيارة مجموعة من المقترحات تشمل طرح جوائز داخلية لرفع روح التنافسية بين مكاتب التموين لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، والتي لاقت استحسان كبير من السيد مساعد وزير التموين، حيث تم بالفعل تطبيق الفكرة من قبل مع دراسة تنفيذها بما يتماشى مع معايير جائزة مصر للتميز الحكومي، بالإضافة إلى بحث إمكانية توفير وسائل مبتكرة لاتاحة خدمات التموين للمواطنين.

من جانبه، أشاد العميد خالد شرف، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية بالبرامج التدريبية المقدمة من إدارة الجائزة للفئات المشاركة بالدورة الحالية، مؤكدًا أهمية السعي للاستفادة من خبرات الجائزة في توفير المزيد من البرامج التدريبية وورش العمل في الموضوعات المتخصصة بمعايير الجودة في تقديم الخدمات وكذا نشر ثقافة التميز والإبداع.

وأضاف «شرف» أن ذلك يأتي استكمالًا لتنفيذ مبادرة التدريب المقترحة من جانب وزارة التموين لتطوير الكوادر البشرية بمديريات ومكاتب التموين والتي تستهدف الارتقاء بمستوى تقديم الخدمة للمواطن، والتمييز في تقديم الخدمة للمواطن والتطوير المستمر في مستوى جودة الخدمة المقدمة للمواطن تماشيًا مع خطة عمل الوزارة للارتقاء بمستوى الأداء من خلال حوكمة منظومة العمل الحكومي وتطوير البنية التحتية لمكاتب التموين، بالإضافة إلى ما حققته الوزارة من نجاح ملحوظ في تقديم الخدمات من خلال التحول الرقمي ومكينة التعامل عبر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية.

وخلال الزيارة، استعرض الدكتور محمد محمدي، مدير التقييم بالجائزة التقرير الذي تم إعداده خلال مرحلة التقييم متضمنًا أبرز نقاط القوة والمتمثلة في مدى وعي فريق القيادة بمكاتب التموين بأهمية التميز وحرصهم على توعية المتعاملين بالخدمات المقدمة، وتوافر ميثاق للمتعاملين، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمتعاملين، واستعراض التوصيات وفرص التحسين، موضحًا محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي ومنها معيار خدمات السبع نجوم والذي يركز على مدى قيام الجهة الحكومية بتصميم وإدارة وتطوير الخدمات والعمليات المرتبطة بها بشكل مبتكر لإرضاء المتعاملين.

واستعرضت سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة، الدورات التدريبية وورش العمل التي تم تقديمها على مستوى جميع الفئات، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المقدمة على منصات التواصل الإلكترونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بلاغ كاذب حول تفجير مجمع محاكم والأمن المصري يلقي القبض على المتهم

بلاغ كاذب حول تفجير مجمع محاكم والأمن المصري يلقي القبض على المتهم

شاهد.. عملية تحرير 8 مصريين مختطفين في بني وليد الليبية

شاهد.. عملية تحرير 8 مصريين مختطفين في بني وليد الليبية

«زي النهارده».. حسين كامل سلطانا على مصر 19 سبتمبر 1914

«زي النهارده».. حسين كامل سلطانا على مصر 19 سبتمبر 1914

عواد: جميع الحراس في مصر مستوى واحد.. والشناوي في «حتة تانية»

عواد: جميع الحراس في مصر مستوى واحد.. والشناوي في «حتة تانية»