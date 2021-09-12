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كشفت وزارة الداخلية ملابسات فيديو الـ«رقص دون ملابس» في حفل زفاف، على اصوات الطبول في منطقة بولاق الدكرور .

قالت الداخلية في بيان اليوم الأحد :«في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى»فيس بوك«تضمن قيام (عدد من الأشخاص) بالرقص على أنغام الطبول بدون ملابس علوية وبعضهم يحمل أسلحة بيضاء مصحوباً بتعليق بأنه حفل زفاف بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة»

وأضافت: «بالفحص تبين أن مقطع الفيديو لإحتفال قديم بتاريخ 28/8/2020 وأنه تم نشره حديثاً على موقع التواصل الإجتماعى»فيس بوك«

وتابعت :«عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على الفرح، ومقرع الطبول، وبمواجهتهما أقرا بصحة مقطع الفيديو، وأنه تم تصويره خلال حفل زفاف أحدهما بمنطقة سكنه وإستعانته بالآخر لتشغيل الطبول والموسيقى وتجميع صغار السن، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء في ذلك الوقت، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»