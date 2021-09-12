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الظهور الأول لـ شقيق ياسمين صبري .. ووالده يكشف عن موعد حفل زفافه ( صورة)

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الظهور الأول لـ شقيق ياسمين صبري .. ووالده يكشف عن موعد حفل زفافه ( صورة) الظهور الأول لـ شقيق ياسمين صبري .. ووالده يكشف عن موعد حفل زفافه ( صورة)

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كشف الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، ووالد الفنانة ياسمين صبري، صورة لابنه بلال صبري، خلال إعلانه عن موعد حفل زفافه والمقرر عقده منتصف الشهر المُقبل.

ونشر والد ياسمين صبري صورة لابنه وخطيبته، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً :«فرح ابني الوحيد بلال صبري الأخ الشقيق لبناتي نرمين صبري وياسمين صبري، وسيكون على مركب لاف بوت بالنيل، بحضور اخواته وأزواجهم والعائلة والأصدقاء، وذلك يوم 15 أكتوبر، متمنيا لهم السعادة والهناء في حياتهم مع عروسة ابني الجميلة أريج سليلة العائلات الراقية الكريمة، ألف مبروك لبلال وأريج.. بابا».

شقيق ياسمين صبري

سبق، وأعلنت الفنانة ياسمين صبري، غلق جميع الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت صبري الشكر للجهات المختصة التي حرصت على إغلاقها، كما أعلنت صفحتها الجديدة على فيس بوك والموثقة.

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