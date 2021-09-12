إبراهيم حسن لـ«المصري اليوم»: أبوريدة يتعنت ضد التوأم.. وفينجادا «فاشل وعاطل»

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دعم جماهيري كبير حظي به التوأم حسام وإبراهيم حسن خلال الأيام الأخيرة التي أعقبت توجيه الشكر لحسام البدري من منصبه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول، من أجل توليهما قيادة منتخب أحفاد الفراعنة، قبل أن يعلن اتحاد الكرة المصري عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش على رأس الجهاز الفني للمنتخب القومي.

إبراهيم حسن، نجم الكرة المصرية السابق، ومدير الكرة الحالي بنادي الاتحاد السكندري، فتح قلبه لـ«المصري اليوم» في حوار خاص، كشف خلاله عن ملابسات تعيين كيروش مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، وأسباب استبعاد التوأم من قيادة الفراعنة، وعن رأيه في المساندة الجماهيرية التي طالبت بتعيينهما عقب إقالة البدري، والحديث عن أبرز صفقات الاتحاد السكندري ورؤيته للموسم الجديد، وعن تتويج الزمالك بلقب الدوري على حساب الأهلي والعديد من الملفات الشائكة الأخرى.

وقال إبراهيم حسن في حواره لـ«المصري اليوم» :«دعم لم أراه في حياتي من قبل جميع فئات الشعب المصري على مستوى جميع الأصعدة في العالم أجمع، الكل التفت حول تعيين التوأم لقيادة منتخب مصر، وهذا شرف كبير ووسام على صدرنا، شاهدنا حب الجماهير المصرية من جميع الفئات لأنها تعي جيدًا تاريخ التوأم وتعلم مدى إخلاصهما في العمل ووطنيتهما، أشكرهم بشدة وأشكر بعض الاعلاميين المحترمين على هذه المساندة والدعم والظاهرة التي لم أشاهدها في أي بلد في العالم».

وعن سبب استبعاد التوأم من قيادة منتخب مصر قال: «الإجابة لدى اتحاد الكرة المصري، نفسي أعرف ليه بيخافوا من تاريخ ونجاحات حسام وإبراهيم حسن، النجاح سيعم على الجميع وقتها إذا استعان المسؤول بجهاز فني لديه القدرة على النجاح والتحدي وتحقيق الألقاب، أعلم جيدًا أن هاني أبوريدة هو السر في عدم تعيين التوأم وهو من يدير الكرة المصرية بالفعل».

وأتم تصريحاته: «فينجادا مدير فني فاشل وعاطل بلا عمل في وطنه لم يجد نفسه سوى في الهند التي لا تعرف شيئاً عن كرة القدم، وفشل في جميع الأماكن التي عمل بها حتى خلال الموسم الذي خاضه مع الزمالك، وأراد أن يثبت أقدامه في منصبه الذي لا أعلم كيف ولماذا تولاه داخل الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال التعاقد مع جهاز فني من بلده، للعلم كيروش كان مساعداً لكارلوس ألبرتو حينما كنت ضمن منتخب أساطير العالم في مباراة البوسنة».