التعليم : ضبط 6 حالات غش بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

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أدى طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة العلوم امتحان «الجيولوجيا والعلوم البيئية» بإجمالي عدد 3033 طالب وطالبة، كما أدى شعبة (الرياضيات) امتحان «الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)» بإجمالي عدد 5390 طالب وطالبة، بينما أدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة «علم النفس والاجتماع» بإجمالي عدد 5172 طالب وطالبة، وأدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) لقسم العلوم امتحان «الأحياء والجيولوجيا» بإجمالي عدد 6 طالب وطالبة، ولقسم الرياضيات «اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)» بإجمالي عدد 35 طالب وطالبة، وذلك في ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الثانى) للعام الدراسي 2020 -2021.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، موجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف أن أجواء الامتحان خلال اليوم الثامن سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى عدد (6) حالات غش، وذلك على النحو التالي:

بمحافظة القليوبية حيث تم ضبط الطالب (م.أ.ف) عقب قيامه باستخدام جهاز تابلت مهكر في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان (التفاضل والتكامل) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز التابلت المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

وبمحافظة القاهرة حيث تم ضبط الطالب (م.أ.م) عقب قيامه باستخدام جهاز تابلت مهكر في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان (علم النفس والاجتماع) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز التابلت المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

وبمحافظة القاهرة حيث تم ضبط الطالبة (م.م.ع) عقب قيامها باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان (التفاضل والتكامل) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

وبمحافظة كفر الشيخ حيث تم ضبط الطالبة (م.ط.ع) عقب قيامها باستخدام جهازى (تابلت مهكر، والهاتف المحمول) في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان (الجيولوجيا والعلوم البيئية) عبر الإنترنت وتم التحفظ على الجهازين المستخدمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

وبمحافظة قنا حيث تم ضبط الطالب (م.ح.م) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (الجيولوجيا والعلوم البيئية) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

وبمحافظة الشرقية حيث تم ضبط الطالب (م.أ.م) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (علم النفس والاجتماع) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

جدير بالذكر أن يوم الإثنين الموافق 13 سبتمبر 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم امتحان «الأحياء» بإجمالي عدد 6803 طالب وطالبة، وشعبة (الرياضيات) امتحان «الرياضيات التطبيقية (استاتيكا)» بإجمالي عدد 2385 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة «الفلسفة والمنطق» بإجمالي عدد 6147 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) لقسم العلوم امتحان «مقاييس المفاهيم (الأحياء)» بإجمالي عدد 6 طالب وطالبة، ولقسم الرياضيات «مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)» بإجمالي عدد 23 طالب وطالبة.