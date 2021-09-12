أخبار عاجلة

فلكية جدة: "قمر الحصاد" يظهر الليلة.. البدر الأخير في فصل الصيف -
أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها بمنطقة مكة المكرّمة -
الأمطار تواعد جازان.. حالة تستمر حتى الـ 7 مساءً -
نهاية حزينة ???? إسدال الستار على قضية هروب أسرى من سجن جلبوع.. الاحتلال يعتقل آخر اسيرين فارين -
"نأتي اليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة -
"البيئة" تردم بئرًا مكشوفة على طريق مكة جدة القديم -
أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة -
بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور) -
محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر -
علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

دانية تحقق بطولة لراليات الباها الصحراوية لفئة T3

Print
السعودية دانية تحقق بطولة كأس العالم لراليات الباها الصحراوية لفئة T3 دانية تحقق بطولة لراليات الباها الصحراوية لفئة T3
قدمت شكرها الجزيل لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات

السعودية دانية تحقق بطولة كأس العالم لراليات الباها الصحراوية لفئة T3

حسمت السائقة دانية عقيل لراليات الباها الصحراوية فئة T3 بعد احتلالها المركز الرابع في باها إيطاليا الجولة الثامنة من البطولة، وقبل ختام البطولة بجولة واحدة.


ونجحت السائقة السعودية التي تشارك لأول مرة في البطولة من مزاحمة 17 سائقًا عالميًا على صدارة الفئة، بعد أن خطفت المركز في أولى مشاركاتها في باها الشرقية الجولة الثالثة، لتعزز صدارتها بفوزها في باها الأردن، فيما غابت عن الجولة الخامسة في إسبانيا، وتعود في سادس جولات البطولة لتحقق المركز الثاني في هنغاريا، قبل أن تحقق المركز الثالث في بولندا التي تمثل الجولة السابعة.


وحققت المتسابقة 103 نقاط في مشاركتها العالمية الأولى، متفوقة على عدد من الأسماء المميزة من وإسبانيا وفرنسا وهولندا وبريطانيا والبرتغال، واستطاعت تسجيل اسمها كأول امرأة عربية وعالمية تفوز في كأس العالم لراليات الباها، حيث تستعد للمشاركة في رالي داكار العالمي الذي سيقام بداية شهر يناير من العام المقبل.


من جانبها، أكدت السائقة السعودية دانيا عقيل أن هذا الإنجاز يسجّل باسم المملكة العربية السعودية، مقدمة شكرها الجزيل لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والشركات الراعية على الدعم اللامحدود لتحقيق هذا الإنجاز، مشيدةً بمستوى المنافسة في الجولات الماضية، مؤكدة بأن ذلك منحها الخبرة الكافية للمشاركة في رالي داكار، مبينة أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل الاستعداد الأمثل للحدث العالمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
14 حزبا تتنافس بالانتخابات التشريعية بروسيا

14 حزبا تتنافس بالانتخابات التشريعية بروسيا

تخفيضات اليوم الوطني وموقف السعودية من التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات في "مؤتمر كورونا" اليوم

تخفيضات اليوم الوطني وموقف السعودية من التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات في "مؤتمر كورونا" اليوم

تخفيضات اليوم الوطني وموقف السعودية من التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات في "مؤتمر كورونا" اليوم

تخفيضات اليوم الوطني وموقف السعودية من التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات في "مؤتمر كورونا" اليوم

مشروع لتوثيق شهادات الوافدين في الجامعات السعودية

مشروع لتوثيق شهادات الوافدين في الجامعات السعودية